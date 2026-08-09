सीजीएल रद करने और CBI जांच की मांग पर विफल हुई वार्ता, मंत्रियों ने कहा- 14वीं JPSC, ED जांच पर सहमति

राज्य ब्यूरो, रांची। आंदोलनरत छात्रों के साथ वार्ता विफल होने के बाद कमेटी में सम्मिलित मंत्रियों सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव तथा चमरा लिंडा ने रविवार देर शाम सूचना भवन में प्रेस वार्ता कर सरकार का पक्ष रखा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार ने छात्रों की सभी मांगों पर सहमति जताते हुए मांगें मान ली थीं।

लेकिन जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा को रद करने और सीबीआइ जांच की मांग पर छात्र अड़े रहे, जबकि सरकार जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग पर तैयार थी। दोनों मांगों पर अड़े रहने के कारण छात्रों से वार्ता टूट गई।

सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों की मांग के प्रति अभी भी संवेदनशील है। साथ ही सरकार 14वीं सिवल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अलावा दोनों सिविल सेवा बैकलाग परीक्षाओं को रद करने पर सहमत थी। जहां तक सीजीएल रद करने की बात है, सरकार ने छात्रों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भर्ती प्रक्रिया हुई है।

इसके बाद भी हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सरकार इसकी जांच के लिए तैयार थी। यह भी बताया कि सीजीएल रद करना सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन छात्र नहीं माने। मौके पर सीआइडी के एडीजी मनोज कौशिक और जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार भी उपस्थित थे।

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