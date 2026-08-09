Ranchi Protest: छात्रों के साथ झामुमो-कांग्रेस कर रही राजनीति, करानी होगी सीबीआई जांच: आदित्य साहू

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जयपाल सिंह स्टेडियम में अनशनकारी छात्रों की आंखों से निकले आंसू में झारखंड के करोड़ों छात्र-नौजवान शामिल हैं। राज्य सोरेन सरकार अपने हक और भविष्य के लिए आवाज उठा रहे छात्रों के साथ जिस प्रकार अन्याय और अत्याचार कर रही है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

इन आंसुओं की कीमत झामुमो और कांग्रेस को चुकानी ही होगी। साहू ने जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात के बाद ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मैदान में आइसा का पंडाल लग गया, एनएसयूआइ का पंडाल लग गया, झारखंड छात्र मोर्चा का पंडाल लग गया, यह प्रमाणित करता है कि छात्रों के साथ झामुमो-कांग्रेस राजनीति करना चाहती है।

राज्य की जनता और छात्र सरकार के सारे पैंतरे को समझ रहे हैं। छात्रों की दो टूक की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार दोहरी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी को छात्रों की बजाय सीएम से बात करनी चाहिए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक एल ख्यांगते ने टीडीपीएल कंपनी के साथ मोराबादी और रेडिशन ब्लू होटल में मीटिंग भी की थी। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होना, सरकार और उनके बीच के प्रगाढ़ रिश्ते को बतलाने के लिए काफी है। यही वजह है कि हेमंत सरकार में सीआईडी जांच ना पहले कभी विश्वसनीय थी, ना आगे कभी विश्वसनीय रहेगी।