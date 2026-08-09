मैं भी युवा हूं, छात्रों के साथ न्याय भी होगा और मेधा घोटाले के दोषियों को कड़ी सजा भी मिलेगी: हेमंत

राज्य ब्यूरो, रांची। आदिवासी महोत्सव झारखंड को पूरे विश्व में पहचान दे रहा है। यहां के 32 जनजातियों की संस्कृति और आजादी के आंदोलन में बलिदान हुए आदिवासी नायकों को इस महोत्सव के जरिए वैश्विक सम्मान मिला है। महोत्सव में कार्यक्रमों और गतिविधियों से आदिवासी समाज की समृद्ध विरासत को दुनियाभर में अलग स्थान मिला है।

रविवार को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव के उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देशभर से हजारों आदिवासी कलाकार अपने हुनर, परंपरा और अनुभव को महोत्सव में बताने आए हैं। आदिवासी समाज अपनी विरासत को बचाते हुए बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के भाषण में जेपीएससी व जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों पर सरकार की संवेदनशील पहल का पूरा जिक्र शामिल था।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि युवाओं और छात्रों के साथ न्याय होगा और दोषी लोगों को कड़ी सजा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भी युवाओं और छात्रों के समान हैं। युवाओं की चिंता उनकी चिंता है। छात्रों को उनपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। राज्य सरकार ने ही चोरी पकड़ी है। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।

लाठी-गोली का प्रयोग देश के दुश्मनों के विरुद्ध न कि अपनों के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा में युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी। कहा कि ऐसे लोग कभी चेहरा छिपाकर तो कभी पर्दे के पीछे गलत संदेश देने का काम करते हैं।

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उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद से ही संभव है। लाठी, गोली, डंडा से समाधान नहीं। इनका प्रयोग देश के दुश्मनों के विरुद्ध होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा से संबंधित पूरे विषय को राजनीतिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है, और न ही युवाओं को किसी राजनीतिक छत्रछाया की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को दिग्भ्रमित करने में केवल सामान्य लोग ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े विद्वान, पढ़े-लिखे और ज्ञानी लोग भी सम्मिलित हैं। घर बैठे युवाओं की बात भी सुनेगी सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिस्टम को ठीक करने के लिए घर में बैठे युवाओं से भी सुझाव लेगी। बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके जरिए राज्य में असमानता मिटाना है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा में आदिवासी वीरों की बड़ी भूमिका है। आदिवासी समाज जल जंगल और जमीन का उपासक है।