संवाद सहयोगी, मैक्लुस्कीगंज। रेल परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले रैयत एवं विस्थापित परिवार पिछले 36 वर्षों से नौकरी और उचित अधिकार की आस लगाए बैठे हैं। वर्षों बीत जाने के बावजूद उनकी मांगों का समाधान नहीं होने से अब ग्रामीणों का धैर्य जवाब देने लगा है।

इसी मुद्दे को लेकर सरना रैयत प्रभावित मोर्चा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आंदोलन को निर्णायक मोड़ देने का फैसला लिया है। आगामी 1 दिसंबर 2026 से अनिश्चितकालीन बंदी करने का ऐलान किया गया है। रविवार को सरना रैयत प्रभावित मोर्चा की ओर से रैयत ग्रामीणों की बैठक गंझू टोला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के कृष्णा भोक्ता ने की। इसमें 1 दिसंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन बंदी को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में रैयत ग्रामीण शामिल हुए और आंदोलन में एकजुट होकर भाग लेने का संकल्प लिया। रेल परियोजना में ली गई थी जमीन गौरतलब है कि रेल परियोजना के लिए वर्ष 1990 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सेक्शन-9 की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद सीसीएल ने रैयतों की जमीन ली, लेकिन प्रभावित परिवारों को नौकरी देने का मामला आज तक पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है।

करीब 36 वर्षों से कई परिवार नौकरी की उम्मीद में विभागीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। स्थिति यह है कि जिन परिवारों की खतियानी जमीन अधिग्रहित हुई, उनमें कुछ लोगों को नौकरी मिली, लेकिन गैरमजरुआ जमीन से जुड़े मामलों में अब भी कई रैयतों का दावा लंबित है।