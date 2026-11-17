राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह ‘विरासत, प्रगति और आकांक्षाओं का उत्सव-2026’ के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में विकास, जनकल्याण एवं जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

लोहरदगा जिले में गृह प्रवेश सप्ताह के तहत कुल 1,667 आवासों में गृह प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 1005, अबुआ आवास के 660, पीएम-जनमन के 10 तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के दो आवास शामिल हैं।

गढ़वा के नगर उंटारी एवं रमना प्रखंड में अबुआ आवास योजना के आठ लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान फलदार पौधारोपण, स्वच्छता एवं नशामुक्ति अभियान चलाया गया। साथ ही वीबी-जी राम जी योजना के तहत दो सड़क निर्माण योजनाओं का शिलान्यास हुआ।

वहीं, जामताड़ा के विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और विकास में सहभागिता की शपथ ली। विभिन्न पंचायतों में ‘स्वच्छ ग्राम’ अभियान के तहत छठ घाटों एवं आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई की गई।