अर्णब चक्रवात से धान की फसल के नुकसान का होगा सर्वे, झारखंड सरकार देगी किसानों को मुआवजा

राज्य ब्यूरो, रांची। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्णब के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों को अलट मोड में रखा गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री डाॅ. इरफान अंसारी ने कहा है कि इस चक्रवाती तूफान से धान की फसलों के नुकसान का सर्वे होगा।

उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से व्यापक स्थलीय सर्वेक्षण कराने, फसलों को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन करने तथा प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत करके अपनी फसल तैयार करते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण अगर उनकी धान की फसल बर्बाद होती है तो यह उनके परिवार की आजीविका व आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रहार है। धान की फसल, कृषि भूमि व किसानों को हुए नुकसान का निष्पक्ष व पारदर्शी आकलन किया जाएगा।

प्रभावित किसानों को सरकार निर्धारित प्रविधानों के तहत मुआवजा व राहत उपलब्ध कराएगी। मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड पर रहते हुए सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रत्येक सदर अस्पताल में कम से कम 10 अतिरिक्त बेड, आवश्यक दवाइयां, जीवनरक्षक औषधियां, आक्सीजन, एंबुलेंस व चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए हैं। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त तैनाती के साथ वज्रपात, सर्पदंश एवं वर्षाजनित बीमारियों से निपटने की विशेष तैयारी रखने को कहा गया है।

संवेदनशील एवं जलजमाव वाले क्षेत्रों, निचले इलाकों तथा नदी-नालों के आसपास विशेष निगरानी रखने, आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने काे कहा है।