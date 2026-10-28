झारखंड में अवैध खनिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, बिना रॉयल्टी चालान पकड़े गए तो भरनी होगी पूरी कीमत

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में बालू, ईंट, पत्थर, मुरूम, मिट्टी जैसे लघु खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने नया आदेश जारी किया है।

इसके तहत मंगलवार को खान सचिव अरवा राजकमल के हस्ताक्षर से झारखंड लघु खनिज समानुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली अधिसूचित की गई है। इसी के साथ यह प्रभावी हो गया है। खान सचिव ने ऐसा नियम बनाया है कि लघु खनिज के अवैध उपयोग करने वालों को भारी जुर्माना भरना होगा।

लघु खनिज समानुदान नियमावली में ऐसा संशोधन किया गया है, जिससे खनिज का अवैध खनन करनेवालों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी तक खनिज की रायल्टी नहीं दर्शाने पर दोगुना रायल्टी शुल्क देना पड़ता था। अब रॉयल्टी चालान लिए बिना उपयोग किया तो खनिज की सरकारी कीमत, दोगुनी रायल्टी, डीएमएफ शुल्क, मैनेजमेंट शुल्क, पर्यावरणीय सेस राशि और आयकर बतौर जुर्माना जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा। केंद्र या झारखंड सरकार के अलावा सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले संवेदकों को विपत्र का भुगतान प्राप्त करने के पहले खनिज उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।