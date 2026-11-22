राज्य ब्यूरो, रांची। राजस्थान के पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिली अपार सफलता से झारखंड में भी कांग्रेस नेता गदगद हैं। झारखंड में भी कांग्रेस राजस्थान का फॉर्मूला अपनाकर परिवर्तन लाने का संकल्प ले रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम गुट एकजुट हो गए हैं।

झारखंड में शीघ्र ही पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव होनेवाले हैं और इसको लेकर पार्टी में राजस्थान फॉर्मूले पर काम करने की योजना बन रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस मामले में पूछे जाने पर कहा कि पूरा देश भाजपा का विकल्प तलाश रहा है। झारखंड में भी भाजपा को मात मिलेगी। राजस्थान में पार्टी नेताओं ने आपसी मतभेद को दरकिनार कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए काम किया जिसका नतीजा सभी के सामने है।

झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस मामले में कहा कि झारखंड में ऐसे भी कोई गुटबाजी नहीं है। तमाम सीनियर नेता पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट होते रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में इसी कारण से पार्टी को अच्छी-खासी बढ़त भी मिली थी।

कुछ सीटें मामूली अंतर से पार्टी के उम्मीदवार हार गए थे जिसकी भरपाई इस चुनाव में हो जाएगी। जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने फॉर्मूला तय कर दिया है। इस पर सभी सहमत हैं। पार्टी के उम्मीदवार निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

राजस्थान ने दिखा दिया डबल इंजन का दोनों इंजन फेल : शाहदेव झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने राजस्थान के पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर कहा कि वहां डबल इंजन सरकार का दोनों इंजन फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्य में प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस का यह प्रदर्शन पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम जनता के विश्वास को दर्शाता है।