राज्य ब्यूरो, रांची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव पद पर मनोनयन के बाद से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का पार्टी के लिए कोई खास काम दिख नहीं रहा था। हां, वह नाकामी जरूर बटोर रही थीं। पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का सरकार विरोधी रवैया भी पूरे परिवार के लिए संकट को निमंत्रण देते रहा। माना जा रहा है कि इन्हीं दो कारणों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव पद से अंबा प्रसाद को हटाया गया। उनकी जगह पर बाबी भगत और भीम कुमार को सचिव बनाया गया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव बनने के बाद अंबा प्रसाद कांग्रेस और राज्य सरकार के लिए लगातार मुसीबत बनती रहीं। पहली बात तो यह कि वह कोई काम नहीं कर पा रही थीं और दूसरी बात परिवार के कारण उनकी और कांग्रेस की बदनामी हो रही थी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करने पर पिता योगेंद्र साव को तीन वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया तो उनके पक्ष में तनकर खड़ी हो गईं। नतीजा यह निकला कि कुछ दिनों में योगेंद्र का निष्कासन वापस हो गया।

हालांकि इसके साथ ही हजारीबाग जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि योगेंद्र साव को कांग्रेस पार्टी ने फिर से निष्कासित कर दिया। इस प्रकरण में कांग्रेस की भी छीछालेदर हुई।

इधर, झारखंड से दो नए नेताओं को केंद्रीय कमेटी में जगह दी गई है।