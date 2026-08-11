'प्रकृति बचाना केवल सरकार नहीं, सबकी जिम्मेदारी', झारखंड वन महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन ने की अपील

राज्य ब्यूरो, रांची। विधानसभा परिसर में मंगलवार को 77वां झारखंड राज्य वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण राज्य के विकास की आधारभूत आवश्यकताओं में शामिल है।

वन विभाग द्वारा राज्य में वन संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है, ताकि झारखंड की प्राकृतिक संपदा और हरित विरासत को और मजबूत किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान उसके जंगल, पहाड़, जलस्रोत और प्राकृतिक संसाधनों से है। इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आम लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का नाम है वन महोत्सव : विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि वन महोत्सव केवल पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। राज्य के वन क्षेत्र को और समृद्ध एवं उपयोगी बनाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फलदार, बहुउद्देशीय तथा रोजगारपरक पौधों के रोपण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर भी बढ़ाए जा सकें।

उन्होंने कहा कि वन विभाग का उद्देश्य केवल वन क्षेत्र का विस्तार करना नहीं, बल्कि वनों को स्थानीय लोगों की आजीविका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास से जोड़ना भी है। फलदार एवं रोजगार मूलक पौधों के माध्यम से ग्रामीण एवं वनवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक एवं वन विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।