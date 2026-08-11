TDPL ने लखनऊ से किया खेल, 14वीं JPSC व बैकलॉग परीक्षाओं को रद करने और जांच पर सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र निर्धारित अवधि से एक दिन पहले यानी चौथे दिन ही समाप्त हो गया। जेपीएससी के मुद्दे पर सदन में गतिरोध, हंगामा के बीच सदन आर्डर में नहीं चलने के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही सत्र समापन की घोषणा कर दी।

जेपीएससी विवाद, छात्रों के आंदोलन व सरकार की कार्रवाई के मुद्दे पर आसन के सामने सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जोरदार बहस, नारेबाजी व हंगामे के बीच के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा हमला बोला और जेपीएससी परीक्षाओं, टीडीपीएल एजेंसी के चयन व हालिया छात्र आंदोलन पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है और हर परीक्षा विवाद की जांच करा रही है। वहीं, विपक्ष सिर्फ राजनीति चमकाने में लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को सरकार से बहुत आशाएं हैं और राज्य की जनता को भी है, उसी अनुरूप सरकार काम भी कर रही है।

विपक्ष की जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं वे इतनी हैं कि उसको पूरा करते-करते कितना जन्म लेना पड़ेगा, यह वे भी नहीं जानते हैं। सरकार राज्य की जनता को आश्वस्त करने में सक्षम है और इसके लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है।

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विगत दो चार दिनों से जो प्रकरण चल रहा है, उससे यही लगता है कि अब विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। विपक्ष के साथी अलग-अलग स्रोत से खुद को जीवित रखते हैं, जैसे की परजीवी जीवित रहता है।

विपक्ष के नेता छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। इनमें जो थोड़ा-बहुत रस बचा है, वह भी कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। जेपीएससी से जुड़े टीडीपीएल के माध्यम से ली गई परीक्षा के संदर्भ में सीआइडी, सीबीआइ और तरह-तरह की चीजें सदन में आ चुकी हैं। सरकार की मंशा पूरे राज्य को पता है।

सरकार क्या करने जा रही है, छात्रों को अवगत कराया जा चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कौन-कौन सी परीक्षाओं को रद करने जा रही है, इससे छात्रों को अवगत कराया जा चुका है। जेपीएससी प्रकरण में सरकार ने जो निर्णय लिया है, परीक्षाओं की जांच का जो आश्वासन दिया है, उससे भी छात्रों को अवगत कराया है। परीक्षाओं में अनियमितता का मकड़जाल विपक्ष का ही बुना हुआ है।

जिस टीडीपीएल एजेंसी ने अनियमितता की है, वह कंपनी यूपी के लखनऊ की है। वहां से षड्यंत्र करके यहां के नौजवानों को दिग्भ्रमित किया गया है। जेपीएससी को रिफार्म करने, परीक्षाओं को रद करने व जांच पर सरकार की मंशा स्पष्ट है।

सरकार अपने कार्य में लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार अपना काम पूरा नहीं कर पाए, इसके लिए विपक्ष पूरी ताकत से लगा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष हल्ला करता रहेगा और सरकार अपना कार्य करती रहेगी। सरकार आइआईटी, आईआईएम सहित सभी बड़ी एजेंसियों से सलाह-मशविरा कर रिफार्म पर निर्णय लेने जा रही है।

छात्रों का चोला पहनकर दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे भाजपा के लोग मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार को जिस तरीके से सरकार व आंदोलनरत छात्रों के बीच पूरा दिन गुजरा, प्रशासन ने जो अपनी धैर्य का परिचय दिया, उसे पूरे देश ने देशा। संवेदनशील क्षेत्र तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए।

मुख्यमंत्री ने नोट लहराने पर भी विपक्ष को लिया आड़े हाथ मुख्यमंत्री के संबोधन के वक्त रांची से भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने नोट भी लहराया, जिसे मुख्यमंत्री ने आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जिस व्यवस्था के साथ आसमान में उड़ रहे हैं, वह व्यवस्था उनके साथ नहीं है।