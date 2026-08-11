झारखंड बंद बेअसर या सफल? JPSC-JSSC लाठीचार्ज पर सियासत तेज, आमने-सामने सत्ता और विपक्ष

राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी तथा जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध विधानसभा मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी का झारखंड बंद का मिलाजुला असर रहा। भाजपा ने इस बंद को जनता का पूरा समर्थन मिलने तथा पूरी तरह सफल बताया।

वहीं, कांग्रेस एवं अन्य सत्ताधारी दलों ने इसे विफल बताते हुए इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ बंद कराने उतरे, जबकि जिलों में भाजपा नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतर कर बंद की अपील करते रहे। सोमवार देर रात बंद का आह्वान किए जाने के बाद निजी स्कूल बंद रहे।

सुबह यात्री वाहन भी कम चले, लेकिन दिन चढ़ने के साथ दुमका, गोड्डा, साहिबगंज से लेकर गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर समेत सभी जिलों में स्थिति सामान्य होने लगी। देवघर में श्रावणी मेले की वजह से बंद लगभग बेअसर रहा। इसे बंद से मुक्त रखा गया था।

लोकसभा और विधानसभा का सत्र होने की वजह से भाजपा के सांसद और विधायक सदन में थे। ऐसे में बंद का नेतृत्व स्थानीय नेताओं के हाथ में था। मंगलवार शाम प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कान्फ्रेंस कर बंद को सफल बताया और सहयोग के लिए जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने संयम के साथ लोगों से बंद की अपील की।

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रांची में बंद का आह्वान करने आदित्य साहू के साथ प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह और दूसरे नेता सड़क पर घूम रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में अलग-अलग शहरों के प्रमुख चौक चौराहों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को छात्र विरोधी बताते हुए नारे लगाए।

कांग्रेस पर दिल्ली से रांची तक भाजपा का राजनीतिक हमला सोमवार को विधानसभा घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में संसद से विधानसभा तक भाजपा ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में संसद भवन के बाहर भाजपा सांसदों ने हाथ में प्ले कार्ड लेकर झारखंड में हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछे।

देशभर से भाजपा के सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए और झारखंड में सरकार में शामिल कांग्रेस को छात्र युवा विरोधी बताते हुए नारे लगाए। भाजपा सांसद राहुल गांधी से झारखंड की सरकार पर दबाव डालकर सीबीआइ जांच की मांग को पूरा करने की बात कह रहे था।

अब क्या होगी भाजपा की रणनीति झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है। अब भाजपा छात्रों के जेएसएससी-सीजीएल परीक्षाओं को रद करने की मांग को सड़क पर लगातार उठाती रहेगी। युवाओं की इस मांग को भाजपा जिलों में अब आंदोलन की शक्ल में उठाएगी।

राज्य की गठबंधन सरकार को युवा विरोधी बताते हुए प्रदेश भाजपा के नेता, सांसद और विधायक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे। युवाओं के आक्रोश को भाजपा बनाए रखने के लिए आंदोलनकारी छात्रों के बीच लगातार अपना बात पहुंचाती रहेगी।