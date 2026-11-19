डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज पॉक्सो (POCSO) मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम सोरेन ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसी भी तरह की गलत हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का।

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि आरोप कौन लगा रहा है या असल में दोषी कौन है, यह जांच के बाद ही पता चल सकता है। विपक्ष पर लगाया साजिश का आरोप उन्होंने कहा, "विपक्ष अपनी ही दुर्भावनापूर्ण सोच और साजिशों का शिकार हो गया है, जिसका असर अब बाहर भी दिखने लगा है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन हम ऐसी सभी साजिशों का प्रभावी ढंग से जवाब देंगे।"

बता दें कि विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग आदिवासी घरेलू सहायिका से दुष्कर्म और यौन शोषण के गंभीर आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, विधायक भूषण बाड़ा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा है कि वे हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं और इसके पीछे अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की साजिश का अंदेशा जताया है।