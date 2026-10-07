झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज, विशेष सत्र और जेपीएससी पर हो सकता है फैसला

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर निर्णय लेने के साथ-साथ तीन दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

संभावित प्रस्तावों में एमएमडीआर एक्ट पर चर्चा के लिए विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के आयोजन का मामला भी होगा। महत्वपूर्ण विषयों में जेपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन पर भी चर्चा हो सकती है।

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