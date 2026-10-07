सड़क पर उतरा छात्रों का गुस्सा: पटमदा में शिक्षकों के लिए तो पुरुलिया में स्कॉलरशिप के लिए हाईवे जाम, थमे पहिये

जासं, जमशेदपुर। शैक्षणिक व्यवस्था में लाचारी और प्रशासनिक सुस्ती के खिलाफ मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में छात्रों का भारी आक्रोश देखने को मिला।

झारखंड के पटमदा में शिक्षकों की भारी कमी से नाराज स्कूली बच्चों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया, वहीं दूसरी ओर सीमा पार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बकाया छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग को लेकर कॉलेज छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-18) पर चक्का जाम कर दिया।

दोनों राज्यों में घंटों आवागमन बाधित रहने से अंतरराज्यीय यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौरा (पटमदा) में लंबे समय से हिंदी, विज्ञान और अर्थशास्त्र के शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।

पटमदा: शिक्षकों की कमी को लेकर 2 घंटे चला धरना

विद्यालय की नियमित विज्ञान शिक्षिका भी बीते चार वर्षों से मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्त हैं। सामने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को देखते हुए भविष्य को लेकर चिंतित विद्यार्थियों ने सुबह 10 बजे बांकुड़ा व बलरामपुर को जोड़ने वाले टाटा-पटमदा स्टेट हाईवे पर धरना दे दिया।

चिलचिलाती धूप में छात्र दो घंटे तक डटे रहे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचीं जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) निशु कुमारी ने छात्रों से वार्ता की और बुधवार से ही दो शिक्षिकाओं के प्रतिनियोजन (डेपुटेशन) का लिखित आदेश जारी किया, जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया।

पुरुलिया: कासाई पुल पर NH-18 चार घंटे रहा पूरी तरह अवरुद्ध

दूसरी ओर, बंगाल सरकार की एससी-एसटी 'ओएसिस' छात्रवृत्ति राशि न मिलने से आक्रोशित सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने पुरुलिया के शिमुलिया स्थित कासाई नदी पुल पर एनएच-18 को सुबह 9:30 बजे पूरी तरह से जाम कर दिया।

इससे जमशेदपुर, चाईबासा, धनबाद और बोकारो का सड़क संपर्क कट गया और एंबुलेंस समेत सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद दोपहर दो बजे यातायात बहाल हो सका।

प्रशासनिक उपेक्षा बनी छात्रों के असंतोष का कारण

दोनों राज्यों में उपजे इस असंतोष की मुख्य वजह प्रशासनिक उपेक्षा रही है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की कमी से हाईस्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे बोर्ड परीक्षार्थियों को सड़क पर उतरना पड़ा।

वहीं, बंगाल में महीनों से अटकी छात्रवृत्ति के कारण गरीब तबके के विद्यार्थियों का पढ़ाई और दैनिक खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। बार-बार ज्ञापन देने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तब छात्रों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की।