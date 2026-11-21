राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को कम लागत में खेती में सहयोग देने और उनका मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से जोड़ा बैल वितरण योजना शुरू की है।

इस वित्तीय वर्ष में अब तक 832 लाभुकों का चयन किया गया है। विभाग की ओर से बैलों की आपूर्ति के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस योजना में लाभुक किसान को मात्र दस प्रतिशत राशि देनी होगी।

राशि मिलने के बाद उसे एक जोड़ा बैल की आपूर्ति की जाएगी। हालांकि विभाग की ओर से अनुदान की राशि किसानों के खाते में डीबीटी की जाएगी। विभाग की ओर से प्रति बैल अधिकतम 20 हजार रुपये की दर से जोड़ा बैल के लिए 40 हजार रुपये निर्धारित किए हैं। छोटे किसानों को मिलेगी योजना का लाभ पशुपालन विभाग के अनुसार, इस योजना का लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति के किसानों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को दो से तीन वर्ष आयु के खेती योग्य बैलों का जोड़ा दिया जाएगा, जो खेती के सभी कार्यों के लिए उपयुक्त हो। ग्राम स्तर पर होता है लाभुक का चयन विभाग के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित प्रखंड स्तर पर पात्र किसानों का चयन किया जाएगा।