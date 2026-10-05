2029 में झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, गजेंद्र पटेल का दावा- बंगाल और दिल्ली की तरह जीतेंगे

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने वर्ष 2029 में झारखंड में भाजपा की सरकार बननी तय बताया है। सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं संग संवाद में उन्होंने कहा कि यह राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

प्रदेश प्रभारी पटेल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जब हमने दृढ़ संकल्प लेकर पश्चिम बंगाल जीत लिया, दिल्ली पर फतह हासिल कर ली तो झारखंड में तो हम पहले कई बार सरकार बना चुके हैं, फिर यह प्रदेश हम क्यों नहीं जीत सकते हैं।

2029 में हर हाल में झारखंड में जीत हासिल करनी है, इसी संकल्प के साथ हमें काम करना है। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी की खूबियां और कमियों की समीक्षा करेंगे। हम केवल मुख्यालय में नहीं बल्कि जिला, विधानसभा से लेकर जरूरत पड़ी तो मंडल स्तर जाकर काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के आधार और विचारधारा पर खड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि वे उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो आप बेहिचक हमसे या सह-प्रभारी से साझा कर सकते हैं।

सब कुछ झारखंड के कार्यकर्ताओं को ही करना है, हम आपके साथ मिलकर सहयोगी के रूप में काम करने आए हैं। उन्होंने आगामी 15 नवंबर को आयोजित होने वाली जनजातीय गौरव दिवस को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया क्योंकि इसी झारखंड की धरती से पूरे देश के जनजातीय समाज में संदेश जाता है।

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने समारोह में कहा कि प्रदेश प्रभारियों ने अपने कामकाज की शुरुआत झारखंड के वीर सपूत बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में जाकर इस पवित्र मिट्टी को नमन कर की, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है।