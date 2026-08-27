कोयले की काली कमाई बंद होने के डर से एमएमडीआर संशोधन का विरोध कर रही कांग्रेस: आदित्य साहू

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस का विरोध बेतुका और बेबुनियाद है। यह केवल देश को गुमराह करने एवं असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आदित्य साहू ने कहा कि कोयले से होने वाली काली कमाई बंद होने के डर से कांग्रेस छटपटा रही है।

अच्छे कानून, अच्छी बातों को तोड़ मरोड़ कर रखना, लोगों को बरगलाना कांग्रेस के स्वभाव में शामिल है। साहू ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन झारखंड में इस अधिनियम के नाम पर कांग्रेस केवल गुमराह करने का काम कर रही है।

छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, पुलिस द्वारा छात्रों को डराने-धमकाने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस इस मामले को भटकाना चाहती है। आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस ने झारखंड को एटीएम बनाकर रखा है।

आवश्यकता अनुसार इस एटीएम का उपयोग कांग्रेस करके राज्य को लूट रही है। कांग्रेस इस अधिनियम का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि कोयले से आने वाली उनकी काली कमाई बंद होने वाली है। उन्होंने कहा कि जब झारखंड के उद्यमी को पड़ोसी राज्यों से सस्ते दर पर कोयला और आयरन ओर मिल रहा है, तो झारखंड में उत्पादित महंगा कोयला ये लोग क्यों खरीदेंगे।