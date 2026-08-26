परीक्षा सुधार समिति से JSSC के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को हटाएं, सचिव सुधीर गुप्ता की गिरफ्तारी हो: बाबूलाल

राज्य ब्यूरो, रांची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर परीक्षा सुधार समिति के गठन पर सवाल खड़ा किया है। पत्र में लिखा है कि जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार को इस समिति में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

सितंबर 2024 की विवादित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा उनके ही कार्यकाल में आयोजित हुई, जिसे रद करना पड़ा था। जिस अधिकारी के कार्यकाल और प्रशासनिक भूमिका की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, उसे ही व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी देना स्पष्ट रूप से हितों का टकराव है।

पत्र में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि प्रशांत कुमार के प्रशासनिक आचरण और कार्यशैली को लेकर पहले भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं। वित्त सचिव रहते हुए राज्य के खातों में हजारों करोड़ रुपये के अंतर पर विभाग द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

जल संसाधन विभाग से जुड़े एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने कोर्ट को गुमराह करने और आदेश का पालन नहीं करने पर उन पर जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद उन्हें परीक्षा सुधार समिति में रखना सरकार की मंशा को संदेहास्पद बनाता है।