राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार को SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर सत्ताधारी गठबंधन का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया।

इसके पूर्व इस मुद्दे पर को लेकर लंबी चर्चा और सत्ता-विपक्ष में गरमागरमी के बीच सरकार द्वारा पेश प्रस्ताव विधानसभा से मंजूर कर लिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में प्रस्ताव रखा कि SIR की समय-सीमा बढ़ाई जाए और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने का प्रस्ताव भी रखा।

विधानसभा अध्यक्ष ने ध्वनिमत से इसे प्रस्ताव के स्वीकृत होने की बात कही और प्रस्ताव के समर्थन में संख्याबल के आधार पर सदन की मंजूरी दी। टोका-टोकी और हो-हंगामे के बीच अच्छी बात यह रही कि सदन में अंतिम समय तक विपक्ष के विधायक टिके रहे।

हम SIR खिलाफ नहीं लेकिन, पश्चिम बंगाल के हालात से चिंतित SIR को लेकर झारखंड सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड सरकार SIR के खिलाफ नहीं है लेकिन, पश्चिम बंगाल के हालात से चिंतित हैं।

सरकार की ओर से पारित संकल्प में पश्चिम बंगाल में हुए SIR का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वहां 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और अपीलों के निपटारे के लिए गठित ट्रिब्यूनलों को 38 लाख से अधिक आवेदन मिले।