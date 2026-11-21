राज्य ब्यूरो, रांची। हड़ताल पर गए 108 एंबुलेंस कर्मियों ने अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान का विरोध किया, जिसमें उन्होंने हड़ताल पर गए कर्मियों के विरुद्ध एस्मा लगाने की बात कही।

इस बयान के विरोध में कर्मियों ने शनिवार को आरसीएच, नामकुम तथा स्वास्थ्य निदेशालय के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं, कर्मियों ने अपना आंदोलन राज्य स्तर पर करने का निर्णय लिया है।

उनके अनुसार, अब प्रदर्शन कार्यक्रम जिला स्तर पर नहीं कर राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसके तहत कर्मी रविवार को मार्च निकालेंगे।

इधर, 108 एंबुलेंस संचालित करनेवाली संस्थान सम्मान फाउंडेशन ने हड़ताल से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया है।

उनके अनुसार, निजी एंबुलेंस की सेवा लेकर मरीजों को पहुंचाया जा रहा है। मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उनका नंबर जारी किया गया है।

बताते चलें कि एंबुलेंस कर्मी सम्मान फाउंडेशन को हटाकर सदर अस्पताल के माध्यम से एंबुलेंस का संचालन करने, बकाया वेतन का भुगतान तथा नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इधर, स्वास्थ्य विभाग ने भी मरीजों की परेशानी को देखते हुए कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है।