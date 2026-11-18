संसू, पोटका। झारखंड के पोटका प्रखंड में मरीजों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 108 एंबुलेंस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

प्रखंड में तैनात सभी पांचों 108 एंबुलेंस या तो खराब हैं या अपनी बदहाली के आंसू बहा रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि दो एंबुलेंस पूरी तरह बंद पड़ी हैं।

जबकि अन्य गाड़ियों को चालू रखने के लिए एक वाहन के पार्ट्स निकालकर दूसरे में लगाए जा रहे हैं।

महज 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में सिमटी सेवा

हल्दीपोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 108 एंबुलेंस के चालक विकास कुमार ने बताया कि यह गाड़ी दिन के समय बमुश्किल 10 किलोमीटर के दायरे में ही मरीजों को अस्पताल पहुंचा पा रही है।

एंबुलेंस के सभी टायर घिस चुके हैं, स्टेपनी तक उपलब्ध नहीं है और रात में इसकी लाइटें भी काम नहीं करतीं। यही हाल जूड़ी और पोटका में तैनात एंबुलेंस का भी है।

जहां खराब टायरों के कारण इनका परिचालन 5 से 10 किलोमीटर तक सीमित हो गया है। रात के समय इन क्षेत्रों में मरीजों को एंबुलेंस सेवा मिल ही नहीं पाती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) प्रभारी डॉ. सीट ने भी इस व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि मरीजों को 108 एंबुलेंस का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अधिकांश वाहन खराब अवस्था में हैं और फोन करने पर चालकों से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि 'गाड़ी खराब है।'

आपातकाल या दुर्घटना की स्थिति में ग्रामीणों को अब भी महंगे निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। जीवन रेखा मानी जाने वाली इस सेवा की बदहाली से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।

बुधवार रात 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मी

बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अब 108 एंबुलेंस कर्मियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। झारखंड प्रदेश 108 एंबुलेंस कर्मी संघ के आह्वान पर बुधवार रात आठ बजे से सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

कर्मचारियों की मुख्य मांगों में एंबुलेंस की तत्काल और पूर्ण मरम्मत, समय पर नियमित मानदेय का भुगतान और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा सुनिश्चित करना शामिल है।