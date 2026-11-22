राज्य ब्यूरो, रांची। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-आईआईटीएफ-2026) में झारखंड पवेलियन के झारक्राफ्ट और झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्टाल राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और स्वदेशी उत्पादों की विविधता को लेकर चर्चा में हैं।

दोनों स्टाल पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे आगंतुकों को झारखंड की पारंपरिक कला, बुनकरी और स्थानीय उत्पादों की विस्तृत रेंज आकर्षित कर रही है। खादी के उत्पाद भी लोगों को कर रहे आकर्षित झारक्राफ्ट के स्टाल पर तसर और मलबेरी सिल्क की साड़ियों के साथ आकर्षक दुपट्टे एवं अन्य वस्त्र उत्पादों की विशेष मांग देखने को मिल रही है। वहीं, झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने खादी उत्पादों के विविध संग्रह के साथ आगंतुकों का ध्यान खींच रहा है। स्टाल पर खादी से निर्मित जैकेट, शाल, साड़ियां, पैंट और दुपट्टे उपलब्ध हैं। इसके अलावा, बोर्ड के शैंपू, फेसवाश, हर्बल हेयर आयल और बाडी लोशन जैसे व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पाद भी लोगों की रुचि बढ़ा रहे हैं। मौजूद है साड़ियों की पूरी रेंज झारक्राफ्ट के स्टाल पर तमाम सिल्क साड़ियां उपलब्ध हैं। तसर, मलबेरी, बनारसी सिल्क साड़ियों की कीमत दो हजार रुपये से लेकर बीस हजार रुपये तक है। पारंपरिक बुनाई और आकर्षक डिजाइन वाली इन साड़ियों के साथ काटन बेडशीट, दुपट्टे और विभिन्न प्रकार के कपड़े भी ग्राहकों की पसंद बन रहे हैं। स्टाल पर वस्त्र उत्पादों की विविधता और सिल्क की गुणवत्ता आगंतुकों को खरीदारी के लिए आकर्षित कर रही है।