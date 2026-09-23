JBVNL में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच विद्युत कार्यपालक अभियंताओं का तबादला; देखें सूची
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने प्रशासनिक बदलाव करते हुए पांच विद्युत कार्यपालक अभियंताओं का स्थानांतरण व पदस्थापन किया ...और पढ़ें
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जेबीवीएनएल ने पांच विद्युत कार्यपालक अभियंताओं का स्थानांतरण किया।
गौरव कुमार को चक्रधरपुर, मोहम्मद शमशाद आलम को रांची भेजा गया।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए पांच विद्युत कार्यपालक अभियंताओं का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया है। इस संबंध में निगम मुख्यालय, अभियंत्रण भवन, धुर्वा, रांची से बुधवार को अधिसूचना जारी की गई है। सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
जारी अधिसूचना के अनुसार, कोकर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रांची के विद्युत कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार का स्थानांतरण चक्रधरपुर किया गया है। उन्हें चक्रधरपुर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के रूप में पदस्थापित किया गया है।
वहीं, विद्युत कार्यपालक अभियंता (सीसी एंड आरएम), विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, मेदिनीनगर मोहम्मद शमशाद आलम का स्थानांतरण किया गया है। उन्हें विद्युत कार्यपालक अभियंता (टीआरडब्ल्यू एंड स्टोर), विद्युत आपूर्ति अंचल, रांची के पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया गया है।
टीआरडब्ल्यू एंड स्टोर, विद्युत आपूर्ति अंचल, रांची के कार्यपालक अभियंता कफील अंसारी को विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधुपुर में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा मधुपुर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रोहित मांझी का स्थानांतरण कर उन्हें कोकर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रांची की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी क्रम में विद्युत कार्यपालक अभियंता (सीसी एंड आरएम), विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, धनबाद अभिषेक कुमार सिंह को विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, छतरपुर में कार्यपालक अभियंता के रूप में पदस्थापित किया गया है। अधिसूचना पर उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के हस्ताक्षर हैं।
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