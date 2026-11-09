निशा भगत मामले में केंद्रीय एजेंसी करे जांच, जयराम महतो ने एसआईटी जांच पर उठाया सवाल

राज्य ब्यूरो, रांची। निशा भगत की मौत के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए, तभी सच सामने आएगा। यह कहना है जेएलकेएम अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो का। उन्होंने कहा कि निशा भगत ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पुलिस महकमे के लोगों की भी भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया था। झारखंड सरकार की एसआईटी की जांच में बहुत सारी चीजें छिपा ली जाएंगी। जयराम महतो ने कहा कि वो जल्द ही निशा भगत के स्वजन से मिलेंगे। सरकार की कार्रवाई पर स्वजन की सोच से अवगत होंगे।