IND vs WI: चार्टर्ड विमान से आज रांची पहुंचेंगी भारत और वेस्टइंडीज की टीमें, 10 अक्टूबर को इंदौर रवानगी

जागरण संवाददाता, रांची। भारत और वेस्टइंडीज के बीच नौ अक्टूबर को होने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर रांची में क्रिकेट का रोमांच चरम पर पहुंचने लगा है। लखनऊ में सीरीज का पहला मुकाबला खेलने के बाद दोनों टीमें बुधवार को विशेष विमान से रांची पहुंचेंगी।

दोनों टीमों के लिए आकाश एयर का चार्टर्ड विमान लगाया गया है। विमान के दोपहर 3:40 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरने का कार्यक्रम है। दोनों टीमों के एक साथ रांची पहुंचने को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

स्थानीय पुलिस के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा विंग को भी अलर्ट किया गया है। खिलाड़ियों के टर्मिनल से बाहर निकलने और एयरपोर्ट से होटल तक जाने के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भी नजर एयरपोर्ट पर रहेगी।

एक दिन रांची, फिर इंदौर की उड़ान रांची में नौ अक्टूबर को जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टी-20 मुकाबला खेला जाएगा। मैच के बाद दोनों टीमों का रांची में ठहराव ज्यादा लंबा नहीं होगा।