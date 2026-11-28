राज्य ब्यूरो, रांची। हेमंत सरकार-02 शनिवार को अपना दो वर्ष पूरा करेगी। यह अवसर इसपर मंथन करने का है कि दो वर्ष के कार्यकाल में इस सरकार ने जनकल्याण को लेकर क्या-क्या कदम उठाए तथा इसमें कहां तक बढ़ी। सरकार बनाने से पहले सत्तासीन दलों ने जो-जो वादे पूरे किए थे, उनमें कितने पूरे हुए, कितने पाइपलाइन में हैं तथा कितने ठंडे बस्ते में।

निश्चित रूप से दो वर्ष में सरकार ने वादे के अनुरूप कई योजनाएं शुरू की हैं तो कुछ प्रक्रियाधीन भी हैं। दूसरी तरफ, कई ऐसे वादे हैं, जिनपर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि सरकार के पास उन्हें लागू करने के लिए उनके कार्यकाल के तीन वर्ष बचे हैं।

दो वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित पेसा नियमावली के अलावा कई नीतियां लागू कीं। झारखंड विधानसभा से विधेयक पारित कर कई नए कानून भी लागू किए गए। सत्तारूढ़ झामुमो ने अपने घोषणापत्र में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर ढाई हजार करने का वादा किया था।

सरकार बनते ही इस वादे को पूरा किया गया। आज भी लगभग 53 लाख महिला लाभुकों को नियमित रूप से इस योजना का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस की संख्या भी में वृद्धि की घोषणा के अनुरूप काम किया।

100 ऐसे स्कूलों को विकसित करने की योजना की स्वीकृति कैबिनेट में मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 से इन उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन शुरू हो जाएगा। हालांकि घोषणा में 500 की संख्या बताई गई थी, जिनपर आनेवाले वर्षों में काम हाे सकता है।

रोजगार की बात करें तो हाल ही में 3,044 प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनमें से लगभग 500 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अवसर मिले। इससे पहले भी लगभग डेढ़ लाख युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

दो वर्षों में सरकारी क्षेत्रों में लगातार नियुक्ति पत्र वितरण किए गए, लेकिन इन प्रयासों का झटका उस समय लगा जब जेपीएससी की कई परीक्षाओं के अलावा जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा पर उंगलियां उठने लगीं। बाद में सीआइडी की जांच में इन परीक्षाओं में व्यापक गड़बड़ियां सामने आईं। अभी इसकी जांच चल रही है।

झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जरूरतमंदों के लिए 15 लाख तक के निश्शुल्क इलाज की योजना अबुआ स्वास्थ्य योजना, पांच हजार परिवार पर एक एंबुलेंस, 50 लाख पोषण वाटिका निर्माण, राज्य में 100 नर्सिंग कालेज, स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक और दवा की सुनिश्चित करने का वादा भी किया था। इसमें अबुआ स्वास्थ्य योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है।

एंबुलेंस क्रय की प्रक्रिया चल रही है। अन्य योजनाएं भी प्रकियाधीन हैं। राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में 750 अबुआ दवाखाना खोलने की घोषणा की थी। इसपर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि अभी ये दवाखानें खुली नहीं हैं। सरकार का लक्ष्य किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। राज्य भर के सभी पांच सरकारी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में पैट और सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। यह प्रक्रियाधीन है। नीति आयोग ने की वित्तीय अनुशासन की सराहना नीति आयोग ने झारखंड के आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन की सराहना की है। आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक-2026 की रिपोर्ट में झारखंड ने 50.5 अंकों के साथ देश के शीर्ष तीन राज्यों में अपना स्थान सुरक्षित किया है।