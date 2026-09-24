बेटी की मौत पर खूब रोईं झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, CM हेमंत और कल्पना के भी छलक पड़े आंसू
झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा का सड़क हादसे में निधन हो गया, जिससे गोड्डा और पूरे राज्य में शोक की लहर है।
HighLights
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा की सड़क दुर्घटना में मौत।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने व्यक्त की गहरी संवेदनाएं।
इस दुखद घटना से पूरे झारखंड में शोक की लहर छा गई।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी का सड़क हादसे में निधन हो गया। तृषा के निधन से गोड्डा में शोक की लहर है l
रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के आवास से तृषा की अंतिम यात्रा निकली। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड सरकार के मंत्री, परिजन, शुभचिंतक और करीबी शामिल हुए। इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया और मंत्री दीपिका का दुख देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आंखें भी नम हो गईं।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पुत्री सहित चार की सड़क दुर्घटना से मौत की खबर सुनकर लोग हतप्रभ रह गए। इस दौरान दलों की सीमाएं भी टूट गईं।
सभी दलों के नेताओं के मुंह से यही निकला कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। कई नेताओं ने मंत्री के आवास पर जाकर भी उन्हें ढाढ़स बंधाया।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना की खबर से अत्यंत मर्माहत और स्तब्ध हूं। एक मां के लिए अपनी संतान को खोने का दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह पूरे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है।
'पूरा झारखंड दीपिका के साथ'
वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस अत्यंत कठिन और दुख की घड़ी में पूरी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी दीपिका पांडेय सिंह एवं उनके शोकाकुल परिवार के संग पूरी संवेदना के साथ खड़ी है।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार एवं असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पुत्री के असामयिक निधन की अत्यंत दुखद सूचना से मन व्यथित है। अल्पायु में संतान का निधन माता-पिता के लिए असहनीय पीड़ा और अपूरणीय क्षति है।
इस दुख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं दीपिका जी एवं उनके शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
'दुख सहन करने की शक्ति दे ईश्वर'
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी के निधन की बेहद दुखद एवं हृदयविदारक खबर से मन अत्यंत व्यथित है।
इस कठिन और पीड़ादायक समय में मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और रत्नेश, दीपिका एवं समस्त परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।
वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पुत्री के जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल माता-पिता एवं समस्त परिवारजनों को इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य, शक्ति और संबल प्रदान करें।
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