बेटी की मौत पर खूब रोईं झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, CM हेमंत और कल्पना के भी छलक पड़े आंसू

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी का सड़क हादसे में निधन हो गया। तृषा के निधन से गोड्डा में शोक की लहर है l

रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के आवास से तृषा की अंतिम यात्रा निकली। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड सरकार के मंत्री, परिजन, शुभचिंतक और करीबी शामिल हुए। इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया और मंत्री दीपिका का दुख देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आंखें भी नम हो गईं।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पुत्री सहित चार की सड़क दुर्घटना से मौत की खबर सुनकर लोग हतप्रभ रह गए। इस दौरान दलों की सीमाएं भी टूट गईं। सभी दलों के नेताओं के मुंह से यही निकला कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। कई नेताओं ने मंत्री के आवास पर जाकर भी उन्हें ढाढ़स बंधाया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना की खबर से अत्यंत मर्माहत और स्तब्ध हूं। एक मां के लिए अपनी संतान को खोने का दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह पूरे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है।

'पूरा झारखंड दीपिका के साथ' वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस अत्यंत कठिन और दुख की घड़ी में पूरी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी दीपिका पांडेय सिंह एवं उनके शोकाकुल परिवार के संग पूरी संवेदना के साथ खड़ी है।