जागरण संवाददाता, रांची। एचईसी की बदहाल आर्थिक स्थिति को सुधारने और कंपनी की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए एनसीएलटी द्वारा नियुक्त प्रशासक एस. गोपाल कृष्णन ने मोर्चा संभाल लिया है।

उन्होंने कंपनी के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर एचईसी की चल-अचल संपत्तियों, कुल देनदारियों, कर्मचारियों के बकाया वेतन, लंबित कार्यादेश, उत्पादन, स्टोर और अन्य वित्तीय गतिविधियों की विस्तृत जानकारी मांगी है।

प्रशासक की इस पहल से कंपनी की आर्थिक स्थिति और वर्षों से लंबित भुगतान का पूरा हिसाब सामने आने की उम्मीद है।

बैठक में प्रशासक ने अधिकारियों से कहा कि कंपनी पर कई पक्षों की देनदारियां हैं। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण एचईसी को मौजूदा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में सभी देनदारियों का आकलन कर उन्हें व्यवस्थित तरीके से समाप्त करने की जिम्मेदारी है। इसमें कर्मचारियों का बकाया वेतन भी शामिल है।

उन्होंने विभिन्न कार्यशालाओं में चल रहे उत्पादन की जानकारी ली और स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में कंपनी का उत्पादन बंद नहीं होना चाहिए।

एक महीने के लिए आए हैं प्रशासक, आगे मिल सकता है एक्सटेंशन

प्रशासक ने अधिकारियों को बताया कि न्यायालय के आदेश पर वे एक महीने के लिए एचईसी का कामकाज देखने आए हैं। उनके साथ पांच अन्य अधिकारी भी हैं, जो कंपनी की विभिन्न गतिविधियों का आकलन करेंगे।