जागरण संवाददाता, भागलपुर। छठ पूजा समाप्त होने के बाद भी गंगा घाट पर यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो रही है। गंगा पार आने-जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

मंगलवार को यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बियाडा घाट से हर 15 से 20 मिनट पर स्टीमर का परिचालन किया गया। इसके बावजूद यात्रियों को सवार होने के लिए मशक्कत करनी पड़ी।

घाट पर दिनभर आवाजाही बनी रही। सबसे अधिक परेशानी बाइक चालकों को हुई। भीड़ के कारण स्टीमर पर बाइक खड़ी करने की पर्याप्त जगह नहीं मिल रही थी।

कई बाइक चालकों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, जिससे घाट पर भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनी। यात्री रागिनी कुमारी और प्रियंका कुमारी सहित अन्य लोगों ने बताया कि बुधवार सुबह खुले एक स्टीमर पर एंबुलेंस भी चढ़ाई गई थी।

इससे यात्रियों को बैठने में परेशानी हुई। जगह कम होने के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ा। स्टीमर जल्दी खोलने से लोग दौड़कर चढ़ने को आतुर दिखे। लग्न का सामान लेकर पहुंच रहे लोग शादी-विवाह के लग्न की शुरुआत होने के कारण गंगा पार से लोग घरेलू और शादी का सामान लेकर भी भागलपुर पहुंच रहे हैं। तेतरी की ओर से कई लोग दीवान, अलमारी और लकड़ी के अन्य फर्नीचर स्टीमर से ला रहे हैं।