छठ के बाद गंगा किनारे यात्रियों की भारी भीड़, भागलपुर में 15-20 मिनट पर चल रहे स्टीमर
छठ पूजा के बाद भी भागलपुर के गंगा घाटों पर यात्रियों की भारी भीड़ बनी हुई है, जिससे स्टीमर सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है।
HighLights
छठ के बाद भागलपुर गंगा घाट पर यात्रियों की भारी भीड़।
बियाडा घाट से हर 15-20 मिनट पर स्टीमर का परिचालन।
लग्न के सामान व बाइक सवारों को स्टीमर पर परेशानी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। छठ पूजा समाप्त होने के बाद भी गंगा घाट पर यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो रही है। गंगा पार आने-जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
मंगलवार को यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बियाडा घाट से हर 15 से 20 मिनट पर स्टीमर का परिचालन किया गया। इसके बावजूद यात्रियों को सवार होने के लिए मशक्कत करनी पड़ी।
घाट पर दिनभर आवाजाही बनी रही। सबसे अधिक परेशानी बाइक चालकों को हुई। भीड़ के कारण स्टीमर पर बाइक खड़ी करने की पर्याप्त जगह नहीं मिल रही थी।
कई बाइक चालकों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, जिससे घाट पर भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनी। यात्री रागिनी कुमारी और प्रियंका कुमारी सहित अन्य लोगों ने बताया कि बुधवार सुबह खुले एक स्टीमर पर एंबुलेंस भी चढ़ाई गई थी।
इससे यात्रियों को बैठने में परेशानी हुई। जगह कम होने के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ा। स्टीमर जल्दी खोलने से लोग दौड़कर चढ़ने को आतुर दिखे।
लग्न का सामान लेकर पहुंच रहे लोग
शादी-विवाह के लग्न की शुरुआत होने के कारण गंगा पार से लोग घरेलू और शादी का सामान लेकर भी भागलपुर पहुंच रहे हैं। तेतरी की ओर से कई लोग दीवान, अलमारी और लकड़ी के अन्य फर्नीचर स्टीमर से ला रहे हैं।
बड़े आकार के सामान को स्टीमर पर चढ़ाने और उतारने में जगह की समस्या हो रही है। इससे यात्रियों के साथ सामान लेकर आने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।
भीड़ को देखते हुए स्टीमर कर्मी यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से बैठाने में जुटे रहे। वे जगह बनाते और यात्रियों को धैर्य से बैठने की सलाह देते दिखे। छठ के बाद आवाजाही बढ़ने और लग्न के चलते घाट पर यात्रियों के साथ सामान की ढुलाई का दबाव भी बढ़ गया है।