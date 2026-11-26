जागरण संवाददाता, रांची। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के मौजूदा संकट और कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की मांग पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि एचईसी एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है।

फिलहाल कंपनी का प्रबंधन एवं संचालन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के तहत नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आइआरपी) के अधीन है। ऐसे में मंत्रालय ने कंपनी के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने से अपनी स्थिति अलग रखी है।



इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव कन्हैया लाल ने 23 नवंबर को पत्र जारी किया है। यह पत्र हटिया मजदूर संघ के अध्यक्ष लाल देव सिंह को भेजा गया है। पत्र में 12 नवंबर को मंत्रालय को भेजे गए उनके ई-मेल का उल्लेख करते हुए हस्तक्षेप की मांग पर जवाब दिया गया है।

मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया है कि एनसीएलटी की कोलकाता पीठ ने 6 नवंबर को एचईसी के संबंध में आदेश पारित किया था। इसके तहत कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां निलंबित कर दी गई हैं। साथ ही कंपनी के प्रबंधन और कामकाज की जिम्मेदारी एस. गोपालकृष्णन को सौंप दी गई है, जिन्हें एचईसी के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (आइआरपी) नियुक्त किया गया है।

कामगारों की बढ़ी चिंता मंत्रालय के इस जवाब से एचईसी के कामगारों और कर्मचारियों की चिंता बढ़ सकती है। कंपनी पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। कर्मचारियों और अधिकारियों का कई महीनों का वेतन बकाया है।

ऐसे में प्रबंधन की शक्तियां निलंबित होने और आइआरपी के हाथों में कंपनी की कमान जाने के बाद कर्मचारियों को अब वेतन भुगतान और कंपनी के भविष्य को लेकर समाधान प्रक्रिया का इंतजार है। प्रधानमंत्री को तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपेंगे एचईसी के सभी यूनियन हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) को आर्थिक संकट से उबारने और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सभी श्रमिक यूनियनों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपने का प्रस्ताव पारित किया गया।

गुरुवार को एचईसी मुख्यालय के समक्ष कामगारों की सभा राम कुमार नायक की अध्यक्षता में हुई। इसमें एचईसी को बचाने के लिए सामूहिक रूप से आंदोलन तेज करने पर जोर दिया गया। सभा में हरेन्द्र कुमार सिंह ने सभी यूनियनों की ओर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का प्रस्ताव रखा। इसमें तीन प्रमुख मांगें शामिल की गईं।

पहली, एचईसी को किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जाए। दूसरी, एचईसी का भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) में विलय करने की अनुमति दी जाए। तीसरी, कर्मचारियों और अधिकारियों का 32 से 36 महीने का बकाया वेतन अविलंब भुगतान किया जाए।