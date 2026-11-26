राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा में एमएमडीआर एक्ट पर विशेष सत्र पर गंभीर चर्चा के बीच हास्य परिहास भी होता रहा।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन बिल में संशोधन के खिलाफ राज्यस्तरीय संकल्प पेश किया। इसमें उन्होंने इस बिल से झारखंड को हजारों करोड़ के नुकसान होने की बात कही।