हटिया-झारसुगुड़ा मेमू, राउरकेला पैसेंजर सहित तीन ट्रेनें सात दिन के लिए रद, पर्व को लेकर रांची और हटिया स्टेशन पर सुरक्षा पुख्ता

दीपावली और छठ को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अधिकारी और जवान विशेष दिशा-निर्देश दिया गया है। स्टेशन परिसर में चौबीसों घंटे निगरानी के साथ नियमित गश्त और जांच अभियान चलाया जा रहा है।

खासकर प्लेटफार्म, फुट ओवरब्रिज, प्रवेश और निकास द्वार तथा प्रतीक्षालय जैसे स्थानों पर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।मंडल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ रांची के निर्देश पर रांची और हटिया आरपीएफ पोस्ट के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के सामान की बैगेज स्कैनर से जांच की जा रही है।

वहीं, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) की मदद से संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलते ही कार्रवाई की जा सके।