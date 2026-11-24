जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मंगलवार को धनबाद के दौरे पर नहीं पहुंच सके। रांची एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिलने के कारण उनका हवाई सफर शुरू नहीं हो सका। इसके चलते धनबाद में आयोजित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई।

जानकारी के अनुसार, राज्यपाल को मंगलवार को रांची से हवाई मार्ग से धनबाद के बरवाअड्डा हवाई अड्डे पहुंचना था। वहां से उन्हें राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होना था। इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी)-भारतीय खनि विद्यापीठ (आइएसएम) के पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भी उनकी सहभागिता निर्धारित थी।