जागरण संवाददाता, रांची। नौकरी छूटने की नाराजगी में एक पूर्व कर्मचारी ने उसी कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश रच डाली, जहां वह पहले काम करता था।

खलारी थाना क्षेत्र के बड़कीटांड़ में आठ नवंबर को कोयला लदे हाईवा में आग लगाने की घटना के पीछे मोहित मिनरल कंपनी के पूर्व कर्मचारी मो. मोजम्मिल को पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया है।

कंपनी से निकाले जाने के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर आगजनी की योजना बनाई। इतना ही नहीं, कंपनी के कर्मचारी सूरज कुमार को जान से मारने की नीयत से उसके वाहन और घर की रेकी भी की गई थी। आरोपित खलारी पहुंच रहे थे। इसी दौरान एसआइटी ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

नौकरी छूटने के बाद कंपनी को नुकसान पहुंचाने की बनाई योजना पुलिस की जांच में सामने आया कि मो मोजम्मिल पहले मोहित मिनरल कंपनी में काम करता था। कुछ दिन पहले कंपनी ने उसे नौकरी से हटा दिया था। इसके बाद उसने कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई।