जागरण संवाददाता, रांची। शहर के सभी मांस दुकानदारों को अब मांस की कटाई के लिए कांके स्थित स्लाटर हाउस जाना होगा। रांची नगर निगम पांच दिसंबर से इसका ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

इसके बाद सभी मांस दुकानदारों को निर्धारित व्यवस्था के तहत यहीं मांस की कटाई करानी होगी। कांके स्लाटर हाउस की प्रतिदिन एक हजार बकरा, बकरी और भेड़ की कटाई करने की क्षमता है।

निगम इस व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन कराएगा। इसका उद्देश्य शहर में अस्वच्छ तरीके से मांस की कटाई पर रोक लगाने के साथ लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित मांस उपलब्ध कराना है।

स्लॉटर हाउस शुरू का करने का काम तेज

स्लाटर हाउस को दोबारा चालू करने के लिए निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परिसर में घास और झाड़ियों की कटाई, पेड़ों की छंटाई तथा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है।