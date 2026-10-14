रांची में पूजा पंडालों तक पहुंचना हुआ आसान, नगर निगम ने बिछाई 981 ट्रैक्टर स्टोन डस्ट

जागरण संवाददाता, रांची। दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं को पूजा पंडालों तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए रांची नगर निगम ने शहर के सभी 176 पूजा पंडालों और उनके संपर्क मार्गों पर समतलीकरण कराया है। इसके लिए अब तक 981 ट्रैक्टर स्टोन डस्ट उपलब्ध कराई गई है। वहीं, संपर्क मार्गों के गड्ढे भरने और आवागमन सुगम बनाने के लिए 242 ट्रैक्टर जेएसबी का इस्तेमाल किया गया है।

नगर निगम ने पूजा समितियों से मिली मांग के आधार पर पंडाल परिसरों और संपर्क मार्गों का निरीक्षण कर जरूरत का आकलन किया। विभिन्न पूजा समितियों ने कुल 624 ट्रैक्टर स्टोन डस्ट की मांग की थी। इसके मुकाबले निगम ने अब तक 981 ट्रैक्टर स्टोन डस्ट उपलब्ध कराई है। इससे पंडाल परिसरों और आसपास के रास्तों को समतल करने का काम किया गया।