रांची में शराब पीकर टल्ली हुई बंदरिया; दुकान में ही सो गई, सेल्समैन ने वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

संवाद सूत्र, ओरमांझी (रांची)। Monkey In Ranchi Wine Shop: झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी इलाके में एक शराब की दुकान में अनोखा और हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। एक बंदरिया दुकान में घुस गई, बोतल खोलकर शराब पीने लगी और नशा चढ़ने के बाद मदहोश होकर वहीं सो गई।

सेल्समैनों ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसमें नशे में धुत बंदरिया उछल-कूद करती, एक सेल्समैन पर हमला करती और आखिर में दुकान में ही बेहोश होकर सो जाती दिखाई दे रही है। ये वीडियो इंटरनेट मीडया में तेजी से वायरल हो रहा है।

बंदरिया के शराब दुकान में घुसते ही मची अफरा-तफरी ओरमांझी प्रखंड मुख्यालय के समीप बांके बिहारी मार्केट ब्लॉक चौक ओरमांझी स्थित शराब दुकान में शुक्रवार शाम एक बंदरिया के घुसने से अफरा-तफरी मच गई। शाम करीब 7ः30 बजे दुकान में दाखिल हुई बंदरिया ने शराब की बोतलें तोड़ दीं और शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया।

उसे भगाने का प्रयास कर रहे सेल्समैन पर बंदरिया ने हमला कर दिया। हमले में उनके हाथ-पैर में चोट आई है। जिसे स्थानीय हॉस्पिटल में उपचार कराया गया। वहीं बंदरिया दुकान के अंदर काफी देर तक उछल-कूद मचाती रही। शराब पीने के बाद जब उस पर नशा चढ़ा तो वह शराब की पेटियों पर सो गई।

गर्भवती थी बंदरिया इससे कुछ देर के लिए दुकान में सन्नाटा पसर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बंदरिया गर्भवती बताई जा रही है। कुछ देर बाद नशा कम होने पर बंदरिया फिर सक्रिय हो गई और दुकान के भीतर इधर-उधर दौड़ने लगी।