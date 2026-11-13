आज नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व, भक्ति गीतों से गूंजा खलारी कोयलांचल

संवाद सूत्र, खलारी। लोक आस्था और नेम-निष्ठा के महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा। महापर्व को लेकर खलारी कोयलांचल में उत्साह और भक्ति का माहौल है। छठ व्रती जहां पूजा की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं क्षेत्र में छठ गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है।

छठ पूजा समितियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी घाटों की साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। महापर्व को लेकर क्षेत्र के हाट-बाजारों और चौक-चौराहों पर पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। खासकर सूप, दउरा और टोकरी की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है।

कद्दू-भात को लेकर कद्दू की अच्छी बिक्री गुरुवार को बुकबुका के साप्ताहिक हाट में नहाय-खाय के पारंपरिक प्रसाद कद्दू-भात को लेकर कद्दू की अच्छी बिक्री हुई। छठ पूजा में सूप और दउरा के विशेष महत्व को देखते हुए व्रती इनकी खरीदारी में जुटे हैं।

बुकबुका हाट में कद्दू 60 रुपये किलो, पूजा का प्रति नारियल 40 रुपये, शकरकंद और सिंघाड़ा 60-60 रुपये किलो बिक रहे हैं। वहीं, अलता-पत्ता 10 रुपये, सूप 200 से 250 रुपये जोड़ा, दउरा 600 रुपये से शुरू, टोकरी 300 से 450 रुपये तथा बांस पंखा 50 रुपये में उपलब्ध है।