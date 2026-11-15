RSS के 'पंच परिवर्तन' का जीवंत उदाहरण है छठ महापर्व, एक साथ दिखते हैं सामाजिक समरसता और स्वदेशी के रंग

संजय कुमार, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन का छठ महापर्व अनुपम उदाहरण है। संघ ने अगले कुछ वर्षों तक सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव को लेकर समाज के बीच कार्य करने का निर्णय लिया है।

सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित संघ के सभी अधिकारी पंच परिवर्तन पर जोर दे रहे हैं। छठ महापर्व ऐसा है जिसमें एक साथ पांचों दिखता है। सामाजिक समरसता ऐसा कि कहीं देखने को नहीं मिलता है। नदी किनारे हो या तालाब सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ छठ पूजा करते हैं। ऊंच, नीच, अमीर - गरीब का भेद समाप्त हो जाता है। शहरों के साथ साथ सभी गांवों में भी देखने को मिलता है जहां जाति- पाति आज भी समाप्त नहीं हुआ है। सभी लोग पूजन की सामग्री खरीदने जाते हैं तो यह नहीं देखते हैं कि यहां से पूजन सामग्री कौन खरीद रहा है। सभी के यहां एक ही तरह की सामग्री, खरीदारी करते समय केवल छठी मईया का ध्यान। कुटुंब प्रबोधन के तहत आज संयुक्त परिवार समाप्त होता जा रहा है। परिवार में एक साथ रहते हुए भी एक नहीं दिखते हैं। आरएसएस का मानना है कि हम एक साथ नहीं रह सकते, एक तो रह सकते हैं। समय समय पर इकट्ठा तो हो सकते हैं।

बच्चों को अपनी परंपरा और संस्कृति से अवगत करा सकते हैं। इस छठ महापर्व में पूरा परिवार एक साथ होते हैं। त्योहार के दौरान सभी लोग सामूहिक रूप से लगते हैं। प्रसाद बनाने में भी सामूहिकता दिखती है। बच्चे भी सीखते हैं।