परंपरा से जुड़ने का नया तरीका, सोशल मीडिया पर छठ की मान्यताओं और संस्कृति को साझा कर रही नई पीढ़ी

मकसद है कि उन लोगों को भी पर्व के बारे में जानने का अवसर मिले, जो इनसे परिचित नहीं हैं। डिजिटल मंचों पर युवाओं की यह पहल परंपरा और आधुनिकता के बीच जुड़ाव की नई कड़ी बन चुकी है।

छठ मेरे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इससे भावनाएं जुड़ी हैं। बचपन से ही घर में छठ पूजा देखता आया हूं। मेरे पापा सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और हर साल वही व्रत करते हैं। प्रेक्टिकल की वजह से ट्रेन का टिकट कैंसिल कर फ्लाइट से तीन गुना टिकट लेकर जमशेदपुर आया हूं। गिटार बजाने और गाने का शौक है ऐसे में छठ गीत इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं। - श्रेयांश, छात्र, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज

मुझे गाने का शौक है और गीतों के माध्यम से छठ की भक्ति और लोक संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए वीडियो पोस्ट किए हैं। छठ गीतों के जरिये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पर काफी सराहना मिली है। छठ के गीतों में बेहद सुकून होता है। बस इनकी परंपरा और खूबसूरती से लोगों को रूबरू कराना चाहती हूं। - लाली चौधरी, छात्रा

जब से होश संभाला है तब से छठ को देखता आया हूं। पहले मम्मी करती थीं और अब भाभी व्रत करती हैं। छठ सिर्फ पर्व नहीं है, इसमें परंपरा, संस्कार, कठोर नियम, आस्था और भावनाएं सब कुछ है। मैं इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करता हूं लेकिन छठ के महत्व पर बनाई रील पर एक दिन में ही करीब दो मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इससे साफ है कि छठ से जुड़ा कंटेट देखने और जानने में लोगों की दिलचस्पी है। - रवि सिंह, द्वारका निवासी

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