गिरिडीह उपचुनाव: आजसू की नाराजगी दूर कर एनडीए को एकजुट करने में जुटी भाजपा

राज्य ब्यूरो, रांची। आजसू के नेता रहे हरेराम महतो और खगेन महतो के भाजपा में शामिल होने के बाद आजसू नेताओं के बयान में तल्खी देखी गई है। आने वाले महीने में गिरिडीह विधानसभा में उपचुनाव होना है। ऐसे में एनडीए की प्रमुख सहयोगी की नाराजगी को दूर करने में भाजपा जुट गई है।

ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए ब्रजमोहन राम को बधाई देने आजसू प्रमुख सुदेश महतो उनके घर गए थे। इसे सुदेश महतो की नाराजगी कम होने के तौर पर देखा जा रहा है। 23-24 अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची में प्रवास होना है।

इस दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं की मुलाकात सुदेश महतो के साथ होगी। इसे गिरिडीह उपचुनाव से पहले किसी तरह की गलतफहमी खत्म करने की कोशिश के तौर पर लिया जाएगा। दरअसल भाजपा अपने संगठन में कुड़मी नेताओं की मौजूदगी बढ़ाने में लगी है। आजसू को कुड़मी समुदाय का बड़ा समर्थन हासिल है। नेताओं की आवाजाही से आपसी संबंध पर प्रभाव पड़ा है उसे दूर करने के लिए भाजपा नेता सक्रिय हो गए हैं।