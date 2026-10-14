गिरिडीह उपचुनाव: झामुमो के गढ़ में भाजपा की घेराबंदी तेज, झारखंड के उपचुनावों में सत्ता पक्ष भारी रहा है या विपक्ष?

अश्विनी रघुवंशी, रांची। कैबिनेट मंत्री सुदिव्य सोनू के निधन के बाद संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक पांच मार्च 2027 तक गिरिडीह में उप चुनाव होना है। बावजूद इसके राजनीतिक दलों में गिरिडीह का किला फतह करने की आतुरता है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता स्वर्गीय रूपी सोरेन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो चुका है। इन्हीं कारणों से सत्तारूढ़ झामुमो उतना सक्रिय नहीं है। सिर्फ स्वर्गीय सुदिव्य सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा थोड़ा बहुत घर से बाहर कदम निकाल रही है।

सुदिव्य सोनू के निधन के घर की परंपरा के मुताबिक 45 दिन तक शुभ काम नहीं हो सकते। उसके बाद उनकी पत्नी श्वेता शर्मा दमखम लगाएंगी। इस बीच विपक्षी दल भाजपा ने वहां जोर लगा दिया है। 2019 में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद आठ उप चुनाव हुए हैं।

सात में इंडिया गठबंधन जीता है तो एक में एनडीए युति। भाजपा को गहरा अहसास है कि झामुमो की चुनावी मशीनरी से पार पाना आसान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।

मरांडी की अगुवाई में गिरिडीह शहर के झंडा मैदान में भाजपा द्वारा सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। झामुमो के गढ़ पीरटांड़ में भाजपा की हरलाडीह और पीरटांड़ मंडल समिति की बैठक में खुद मरांडी गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि आदिवासी समाज के बीच जनसंपर्क तेज करे। इससे पहले 12 सितंबर को बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जेपीएससी परीक्षा में धांधली के विरोध में भाजपा ने गिरिडीह समाहरणालय का घेराव और प्रदर्शन किया था। भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू भी बनियाडीह में चुनावी सभा कर चुके हैं।

भाजपा से दोबारा शाहाबादी या इस बार कोई और 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रहे निर्भय शाहाबादी ने सार्वजनिक कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव है। वे हार गए थे। इस बार गिरिडीह से चुनाव लड़ने को भाजपा नेताओं की सूची लंबी है।

वैसे, शाहाबादी फिर टिकट का दावा ठोंक दे तो आश्चर्य नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय, सुरेश साव, चुन्नू कांत, विभाकर पांडेय, डाक्टर विनिता कुमारी, विनय कुमार सिंह, शालिनी वैशखियार, दिनेश यादव, प्रकाश सेठ, मुकेश जालान समेत सूची लंबी है।

सुदेश महतो भी गिरिडीह में खेला कर दे तो आश्चर्य नहीं हालिया समय में हरेलाल महतो समेत कई आजसू नेताओं के लिए भाजपा ने अपना दरवाजा खोल दिया है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने सार्वजनिक नाराजगी भी जताई है। आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह से सांसद हैं।