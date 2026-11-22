राज्य ब्यूरो, रांची। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे 13 वर्ष पुराने बुलेटप्रूफ वाहन को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर अगंभीर रहने का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने शनिवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत और पत्राचार के बावजूद सरकार ने वाहन बदलने की पहल नहीं की।

अंततः नौ नवंबर को बाबूलाल मरांडी ने अपना वाहन सरकार को लौटा दिया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साह ने कहा कि मरांडी ने 21 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वाहन की खराब स्थिति से अवगत कराया था। गृह सचिव, डीजीपी और आईजी प्रोविजन को भी कई बार जानकारी दी गई।