बिरसा मुंडा की जयंती पर BJP की पदयात्रा पूरी, 3 दिनों में 73 किलोमीटर का सफर कर समाधि स्थल पहुंचे कार्यकर्ता 

राज्य ब्यूरो, रांची। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस पर भाजपा ने रविवार को धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय गौरव पदयात्रा का कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर समापन हुआ।

खूंटी के उलिहातू स्थित बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से शुरू हुई यह पदयात्रा करीब 73 किलोमीटर की दूरी तय कर रांची पहुंची। इसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए।

पदयात्रा की शुरुआत से पहले बिरसा मुंडा संग्रहालय में धरती आबा के स्मृति स्थल पर पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद बिरसा रथ में स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए।

बड़े नेताओं ने दिखाई हरी झंडी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया था।

तीन दिनों तक चली इस यात्रा में जगह-जगह जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य करते हुए धरती आबा के संघर्ष और बलिदान को याद किया।

कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस मौके पर आदित्य साहू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।

उन्होंने जल, जंगल और जमीन के साथ जनजातीय समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक उलगुलान किया था।

73 किलोमीटर की यह पदयात्रा महज दूरी तय करने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि उनके विचारों और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प है।

वहीं, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा पूरे देश को दी। उनका बलिदान झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अमूल्य धरोहर है। धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाने के लिए सभी को संकल्पित होना होगा।