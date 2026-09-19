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रांची के BIT मेसरा के हॉस्टल में पीजी छात्रा की मौत, जांच में जुटी पुलिस

By Prince KumarEdited By: Mansi Kumari
Published: Sat, 19 Sep 2026 12:08 PM (IST)

बीआईटी मेसरा परिसर में पीजी कार्यक्रम की एक छात्रा अंजली सुमन की हॉस्टल में मौत हो गई। पुलिस ने घटना ...और पढ़ें

बीआईटी मेसरा में पीजी छात्रा की मौत।

बीआईटी मेसरा में पीजी छात्रा की मौत।

HighLights

  1. बीआईटी मेसरा में पीजी छात्रा अंजली सुमन की मौत।

  2. पुलिस मामले की जांच कर रही।

जागरण संवाददाता, रांची। बीआईटी मेसरा परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पीजी कार्यक्रम में अध्ययनरत एक छात्रा की मौत हो गई। यह घटना संस्थान के एच-9 हॉस्टल में हुई। मृतका की पहचान अंजली सुमन के रूप में हुई है। वह फिजिक्स विषय में पीजी की पढ़ाई कर रही थी और मूल रूप से गोड्डा जिले की रहने वाली थी।

घटना की जानकारी मिलने के बाद हॉस्टल और संस्थान में मौजूद लोगों के बीच शोक का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। परिजन के रांची पहुंचने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी में छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।

पुलिस छात्रा के सहपाठियों और हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं से भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही, उसके कमरे की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

घटना के बाद बीआईटी मेसरा समुदाय में शोक की स्थिति है। संस्थान की ओर से भी छात्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य जांच के बाद घटना को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। 

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