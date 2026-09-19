'न्याय नहीं मिला तो 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी'... दबंगों से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर बयां किया दर्द

जागरण संवाददाता, अमरोहा। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव छोटा माझरा आदमपुर निवासी सोमा पत्नी धर्मपाल का कहना है कि उन्होंने छह साल पहले गाटा संख्या 2508 में भूमि खरीद कर मकान बनाया था। जिसमें वह अपने परिवार के साथ रह रही थी। लेकिन गांव के ही तीन लोगों ने पिटाई करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है।

पीड़ित महिला का कहना है कि वह अपनी भूमि के कागज लेकर जिलाधिकारी, एसडीएम और लेखपाल के दर पर जाने के साथ ही 8-9 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के भी चक्कर काट चुकी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल लेकिन उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लखनऊ से लौटकर लेखपाल के पास पहुंची तो उनसे कहा गया कि आप मुख्यमंत्री योगी के पास गई थी तो उन्हीं से भूमि ले लो।