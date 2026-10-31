झारखंड: मां के दर्द पर बांसुरी की धुन का मरहम, अस्पताल में बेड के पास बैठकर अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के पूर्व केंद्रीय मंत्री व दिग्गज आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा का एक बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अस्पताल में भर्ती अपनी अस्वस्थ मां का संबल बनने और उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए उन्होंने बांसुरी की मधुर तान छेड़ी, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।

मां की खराब है तबीयत

जानकारी के मुताबिक, अर्जुन मुंडा की माताजी का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से खराब है और वे अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।

मुश्किल की इस घड़ी में एक संवेदनशील बेटे का फर्ज निभाते हुए वे अपनी मां के पास पहुंचे। राजनीति के साथ-साथ संगीत में गहरी रुचि रखने वाले मुंडा ने मां के बिस्तर के पास बैठकर बांसुरी बजाना शुरू किया।

बांसुरी की धुन सुनते ही मां के चेहरे पर लौटी चमक

जैसे ही वार्ड में बांसुरी के शांत और सुकून देने वाले सुर गूंजे, दर्द से जूझ रही मां के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान तैर गई। अस्पताल के उस कमरे में मां-बेटे के आत्मीय रिश्ते का यह दृश्य बेहद मार्मिक था।