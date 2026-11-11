अंबा प्रसाद के समर्थन में खुलकर उतरी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे टेंट में; झारखंड में गठबंधन का आगे क्या?

राज्य ब्यूरो, रांची। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के सरकारी आवास का मामला अब और तूल पकड़ता दिख रहा है। सरकारी आवास एक वरीय पुलिस अधिकारी को आवंटित किए जाने के बाद भवन निर्माण विभाग ने इस आवास को अपने कब्जे में ले लिया है। आवाज से अंबा प्रसाद के तमाम सामान निकाल दिए गए हैं लेकिन उनका घोड़ा इसी परिसर में है।

यही कारण है कि सील किए जाने के बाद अंबा प्रसाद इस आवास के सामनेबटेंट लगाकर बैठ गईं हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के पहुंचने के बाद अब अंबा प्रसाद के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उनसे मिलने सील आवास के बाहर लगाए गए टेंट में पहुंचे।

सील आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष ने अंबा प्रसाद से मुलाकात की। कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अंबा प्रसाद से पूरे मामले को लेकर बातचीत की। खास बात यह रही कि मुलाकात इसी टेंट में हुई है। इस दौरान टेंट में ही नेताओं के लिए लिट्टी-चोखे का नाश्ता भी परोसा गया।

आवास सील होने के बाद टेंट में बैठी हैं अंबा प्रसाद पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के सरकारी आवास को प्रशासन की ओर से खाली कराकर सील कर दिया गया था। इसके बाद अंबा प्रसाद ने आवास के बाहर टेंट लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं।

कांग्रेस के समर्थन से गरमाई झारखंड की सियासत अंबा प्रसाद के समर्थन में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का पहुंचना इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से और महत्वपूर्ण बना रहा है। कांग्रेस नेताओं की इस मुलाकात को पार्टी के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।



अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी या फिर इस विवाद का कोई राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान निकलेगा? फिलहाल सील आवास के बाहर लगा टेंट झारखंड की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।