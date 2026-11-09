निशा भगत की तरह हार नहीं मानेंगी, पूर्व विधायक अंबा ने कहा- गठबंधन धर्म के कारण हैं चुप

राज्य ब्यूरो, रांची। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद सरकारी आवास के लिए संघर्ष जारी रखने के मूड में हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह निशा भगत की तरह हार नहीं मानेंगी, बल्कि न्याय के लिए संघर्ष करेंगी। इसके बाद वह पूर्व में आवंटित अपने सरकारी आवास पर दीपावली के दिन दीप जलाने के बाद अपने गृह क्षेत्र में लौट गई हैं। बताया कि कई आयोजनाें में उन्हें हिस्सा लेना था।

अंबा प्रसाद ने कहा कि बात सिर्फ आवास की नहीं है। उन्हें टारगेट किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। भाई की शादी तय हो गई है और उसको लेकर कई कार्यक्रम इसी भवन से होने थे। लेकिन, अचानक से ठीक दीपावली के पहले आवास खाली कराया जा रहा है जो कि सरासर अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं कारणों से निशा भगत ने जान दी है।

इधर, कांग्रेस के कई लोगों ने उनसे फोन पर बात कर सहानुभूति जताई है। अंबा ने कहा कि वह पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं और कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे गठबंधन पर असर पड़े। गठबंधन धर्म के कारण ही चुप हैं। घर के अंदर अभी भी उनका घोड़ा है जिसकी देखरेख उनकी मेड कर रही है। नियमित देखरेख करनेवाला छठ में गांव गया हुआ है।

आवास खाली कराने का सही वक्त नहीं, सरकार को बदनाम कर रहे अफसर: कमलेश अंबा के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस संदर्भ में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि अंबा प्रसाद का आवास खाली कराने का यह सही वक्त नहीं था।